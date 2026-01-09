バトミントン・桃田賢斗選手、指輪写真つきで結婚を報告　「人生の新たなスタート」

バドミントン男子シングルスの元世界王者の桃田賢斗選手が2026年1月9日にXで、結婚したことを報告した。

「覚悟と責任を持って自分らしく頑張っていきます」

桃田選手は「いつも応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と報告した。

ポストには、結婚指輪をつけた桃田選手の手と、大きなダイヤがついた婚約指輪と結婚指輪を重ねてつけた妻のものと思われる手の写真も公開されていた。

桃田選手は、「これから人生の新たなスタートとして感謝と初心、覚悟と責任を持って自分らしく頑張っていきます」と明かし、「引き続き変わらぬご声援よろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

このポストにXからは、「お二人で素晴らしいご家庭を築いて下さいね」「桃田さん結婚おめでとうございます」「新たなスタートが、穏やかで実り多いものになりますように」という祝福の声が多く集まっていた。