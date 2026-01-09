登山家・野口健さん、「釧路のメガソーラー」めぐり鈴木直道知事と意見交換　「踏み込んだやり取り」も

アルピニストの野口健さんが2026年1月8日、「釧路のメガソーラー」をめぐり、鈴木直道北海道知事と意見交換を行ったことを報告した。

「十二分すぎる程、鈴木知事の強い思いが伝わってきました」

野口さんはたびたび、SNSを通じてメガソーラーをめぐる反対意見を発信している。

25年7月の投稿では、「山を登っていると山麓によくメガソーラーなるものを目にしますが、森林伐採をし、地形を変えてまであのばっちいものは必要なのか。生態系を破壊し、災害被害まで拡大する」と主張。

8月には、ファッションモデルの冨永愛さんやロックミュージシャンの世良公則さんなど、メガソーラーに反対する著名人らに「一緒にアクションを起こしませんか」と呼びかけていた。

26年1月8日の投稿では、「知事公館にて鈴木知事と意見交換を行いました」と報告した。

「テーマはもちろん釧路のメガソーラー」とし、「予定時間を超えても意見交換は続き秘書から『次のスケジュールに遅れます』と告げられても取り組みについて語って下さいました。流石に時間オーバーし過ぎてしまったようで『知事、もう次の予定には遅刻します』と」と明かした。

「十二分すぎる程、鈴木知事の強い思いが伝わってきました」という。