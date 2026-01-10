中日が今シーズン、セの台風の目？　助っ人大砲、即戦力ドラ1投手ら好補強...巨人、DeNAより戦力は整ったか

2026年が明けたばかりだが、「今年のセ・リーグで台風の目になる」とプロ野球OBや解説者から評価が高いのが中日だ。

投打とも選手層が厚くなった

このオフはメジャー通算164本塁打をマークしたミゲル・サノーを獲得。19年に自己最多の34本塁打を放つなど、長距離砲として実績十分だ。近年は故障の影響で思うような活躍できなかったが、この冬にドミニカ共和国のウインターリーグで打率.315、9本塁打、25打点とコンディションの良さをアピールしていた。

中日の得点力不足は長年の課題で、昨年もリーグトップのDeNAが510得点だったのに対し、リーグワーストの403得点に終わったため、サノーの加入は心強い。

投手陣もFAで去就が注目されていた柳裕也、松葉貴大が共に残留を決断。ドラフトでは即戦力候補の1位・中西聖輝（青学大）、2位・櫻井頼之介（東北福祉大）の両右腕の獲得に成功し、先発の層が厚くなった。

主砲の岡本和真がポスティングシステムでブルージェイズに移籍し、先発陣のコマ不足が解消されていない巨人、そして桑原将志、ジャクソン、ケイと3人の主力が去ったDeNAと比べ、中日についてスポーツ紙デスクは「戦力だけで見れば中日の方が上。優勝は厳しいかもしれないが、Aクラスに入る力を持っている」と分析する。