「モーニングショー」テレ朝・松岡朱里アナ、ピンクの透け感ワンピにドキっ　「笑顔いっぱい爽やか」

テレビ朝日系の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」に出演中のテレビ朝日アナウンサー・松岡朱里さん（24）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新。ロングワンピース姿を披露した。

「今日の東京は風が強くて冷たくて」

松岡さんは、「今日の東京は風が強くて冷たくてガクガクブルブルでした」といい、透け感のあるロングワンピース姿のショットを含む5枚を投稿。「そして、姉と冬休みの旅行を計画しました」「明日も宜しくお願いします！」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目に、淡いピンク色のロングワンピースに黒のヒールを合わせたコーディネートを披露。シアー感のある素材に、ボウタイのついた襟と細かなめのプリーツが印象的。3枚目の写真は全身ショットとなっており、軽くスカートをつまみ、足を軽く組んだポーズを披露した。

4枚目からは水色のシャツと黒のパンツを合わせたスタイルにチェンジ。シャツの首元には黒い細めのリボンタイがあしらわれ、袖はふっくらとした７部丈となっている。そして、5枚目の写真で全身ショットを見せている。

この投稿には、「とても、可愛いです」「素敵ですね」「爽やかなコーデ」「笑顔いっぱい爽やか」「めちゃくちゃ可愛い」「めちゃめちゃ最高お似合い可愛い」といったコメントが寄せられていた。