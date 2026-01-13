「奈良から出て行け」...へずまりゅう議員の投稿に共産党奈良委が抗議文　「看過できない重大な問題点」非難

共産党の奈良県委員会は2026年1月13日、元迷惑系YouTuberで奈良市議のへずまりゅう氏が、同党の奈良県議・山村幸穂氏に対し「奈良から出て行け」などとXで投稿したことについて抗議し、投稿の削除と謝罪を求める声明を発表した。

へずま氏は「投稿は消さないし謝罪もしません」としている。

「奈良から出て行けよ」は「民主主義に反する言動」

へずま氏は1月10日にXで、山村氏が市の消防出初式で「国歌斉唱をするタイミングで日の丸から背き寝ていました」として、周囲が起立するなか椅子に腰かけ、目をつむっている瞬間の写真を投稿。「日本が嫌いなら奈良から出て行けよ」とも続けた。

さらに、山村氏の名前と写真が掲載された画像とともに、「日の丸から背を向け寝た共産党議員です。来賓で呼ばれた人間が何しとんか？ 参政党の路上演説時にも近くで日本人ファーストはダメだと言っていたみたいです。山村さちほは辞職しろ」などと批判した。

共産党奈良県委員会は13日、へずま氏のこれらの投稿について、「ポストの削除と謝罪を求める抗議文を奈良市議会事務局を通じて送付しました」と発表し、抗議文を公開した。

抗議文では、へずま氏の投稿には「看過できない重大な問題点があり、厳しく抗議するもの」として、2つの問題点を指摘した。

1つ目として、「国歌斉唱に起立しないことを理由に『奈良から出て行けよ』と悪罵を投げつけることは、およそ憲法が定める『思想及び良心の自由』を認めない民主主義に反する言動だといわなければなりません」と指摘。「国旗・国家法においても、国民にたいして日の丸を掲げたり君が代を歌うことを義務づける規定はありません」とし、起立しないことへの批判に反論した。