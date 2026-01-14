HKT48の新成人は「Irreplaceable世代」、異色ネーミングの舞台裏　石橋颯はセンスに自信「どや！」

成人の日にあたる2026年1月12日、AKB48と姉妹グループが各地で成人式イベントを開いた。AKB48グループの成人式イベントでは、その年の世代を「●●世代」と命名するのが慣例。最も異色だったのが福岡市が拠点のHKT48で、「Irreplaceable世代」。「唯一無二な世代」を表現したという。

新成人のひとり、石橋颯（いぶき）さん（20）は、「Irreplaceable世代」が見出しに含まれた記事を引用しながら「どや！」。ネーミングセンスに自信を見せていた。

「独特でユニークな発言など個性豊かなキャラクターを持つ３人にちなみ」

イベントは25年度に20歳の誕生日を迎えるメンバーが対象で、HKT48からは石橋さん、大庭凜咲（りさき）さん（20）、山川万里愛（まりあ）さん（20）が参加。住吉神社（福岡市博多区）で祈祷を受け、パワースポットとして知られる「古代力士像」で記念撮影。像の手のひらの「力」の文字に手を合わせた。運営会社の発表によると、

「独特でユニークな発言など個性豊かなキャラクターを持つ３人にちなみ、唯一無二な世代として『Irreplaceable世代』と命名」

したという。

過去にも「ミラクル世代」（22年・HKT48）、「ホップ・ステップ・ジャンプ世代」（23年・AKB48）といったカタカナの命名はあったが、今回のように英単語で命名されるのは珍しい。文字通りの意味では「代替不可能な」。英英辞書のConcise Oxford English Dictionaryでは「impossible to replace if lost or damaged.」（紛失または破損の場合、交換不可能な）と説明されている。

山川さんが１月12日夕に動画配信サービス「SHOWROOM」で、命名までの経緯を明かしている。いわく、3人は劇場公演などで「すごいことを言う3人」「誰にも予想できないことを言う3人」。だからこそ、

「何にも染まらずに、3人は『誰も代わりはいないんだよ』みたいな意味が込められている」

という。