「夕方戻ったら乾いてない！」朝から洗濯物放置した客が逆ギレ　原因は機械エラー、コインランドリーは対応に苦慮

乾燥機に洗濯物を放置したにもかかわらず、機械のエラーで乾いていないと客に逆ギレされたとして、茨城県小美玉市内のコインランドリー運営会社が、X上で苦言を呈している。

機械エラーについては返金したいが、洗濯物の長時間放置は機会損失になるので止めてほしいと訴えている。コインランドリー側に取材して話を聞いた。

クレーム客「直ぐに対応出来なければ警察へ連絡する」

「夕方取りに来たら乾いていない！」。クレームを入れた客は2026年1月13日、運営会社に電話して、こう怒鳴り込んで来たという。

運営会社の同日付投稿によると、この客は、小美玉市内の「かんそうランドリー」小川店で、朝の出勤前に洗濯物を乾燥機に入れ、夕方の帰宅時に取り出すという行為を定期的に繰り返していた。今回は、洗濯物を放置中に機械のエラーが発生し、客は、会社側にこんな対応を迫ったという。

「今すぐ店に来て返金してほしい。来ないなら住所を教えて。直ぐに対応出来なければ警察へ連絡する」

これに対し、同社では、「今すぐは伺えないが、本日中には必ず対応させていただきたい」と伝えた。しかし、客は、そのことに納得せず、「二度と利用しない」と言い放って電話を切ってしまった。トラブルについて、同社は、機械エラーは申し訳ないが、洗濯物の長時間放置は、経営上の大きな機会損失になるとして、「ルールを守るお客様が快適に利用できる環境を守るため、長時間放置を前提としたご利用はお断りいたします」と呼びかけた。

この客に、折り返ししても電話に出ず、翌14日に「ご返金の件」として、携帯電話にショートメールを送ったとした。そこでは、機械エラーですぐに対応できなかったことを謝罪し、返金分の400円を取りに来るよう伝えたうえで、公平に利用してもらうルールから長時間の放置はしないよう求めている。

トラブルがあった店は、無人で24時間営業しており、乾燥機は4台が設置されている。13分の利用が100円で、今回の客が来店したとみられる日は、そのうちの1台の売り上げが数百円だけだったという。