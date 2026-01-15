大谷翔平「新ビジュアル」にファン衝撃　巨大化した二刀流に「オフの間にすごく大きく」「野球の大魔神」

J-CAST ニュース

   大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）が、2026年1月15日に自身のインスタグラムを更新し、公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」の新ビジュアルを披露した。

   インスタグラムには、2枚の写真を添付し「Our city」とのコメントを投稿。

  • 大谷翔平選手（編集部撮影）
  • 絵本になったデコピン（大谷のインスタグラムより）
  • 長嶋茂雄氏と2ショット（大谷のインスタグラムより）
  • 大谷夫妻（大谷のインスタグラムより）
  • 始球式に登場したデコピン（大谷のインスタグラムより）
「大きな翔平さん！サイコーです」

   写真は、巨大化した大谷が、ヘッドホンを着用してバットを手にしてスタジアムの横に立っているものと、ヘルメットを枕にしてスタジアムの横に寝そべっている2枚が添付された。

   コメント欄には、日本語と英語の書き込みがあり、「最高にカッコいい」「野球の大魔神」「オフの間に凄く大きくなりましたね」「すっごいおっきい翔平」「大きな翔平さん！サイコーです」「WOW目が覚めた」「少年の様に見える素敵な写真ですねgood」「MVP！MVP！ MVP！」などのコメントが寄せられた。

   大谷は25年シーズン、二刀流を復活させた。

   投手としては、14試合に登板して1勝1敗、防御率2.87。打者としては、158試合に出場して打率.282、55本塁打、102打点を記録した。

   ポストシーズンでも二刀流として活躍し、チームのワールドシリーズ2連覇に大きく貢献した。

