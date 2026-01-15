美女プロレスラー・なつぽい、純白ドレス姿で電撃婚を報告　13歳年上レスラーと腕組みラブラブ2ショット

スターダム所属の女子プロレスラー・なつぽいさん（30）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。新日本プロレスの鷹木信悟さん（43）と結婚したことを報告し、ウェディングフォトを披露した。

「元気ハツラツな強い女性になるぞー！」

「改めまして、わたくしごとではありますが、このたび新日本プロレスの鷹木信悟選手と結婚いたしました事をご報告させていただきます」

なつぽいさんは「たくさんの温かいメッセージ心から感謝致します」と感謝の言葉を寄せた。さらに、お相手の鷹木さんについて「いつでもまっすぐしか進めない不器用で猪突猛進な私ですが、そんな私を大きく受け止めてくれる素敵なタッグパートナーに出会えました」という。

「これまで私たちを応援してくださっていた皆さまに、応援してきて良かったと思ってもらえるような、そして誇りに思えるような素敵な夫婦を目指します」

最後は「元気ハツラツな強い女性になるぞー！ これからもよろしくねっ」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、なつぽいさんは白いウェディングドレスを着用。グレーのスーツを着用した鷹木さんと笑顔でみつめ合っていた。2枚目では、なつぽいさんは鷹木さんの腕に手をまわし、笑顔をみせるショットだ。

6枚目では、黄色と白を基調としたプロレスでのコスチューム姿のなつぽいさんと、赤と黒基調のコスチュームをまとう鷹木さんのショット。なつぽいさんが鷹木さんの肩に寄り添い、笑顔でポーズをきめていた。

この投稿には、「どの写真もとっても幸せそう」「ウエディング姿可愛い」「ビックカップル」「最強最高のタッグパートナーですね」「すごくお似合いのカップル」といったコメントが寄せられていた。