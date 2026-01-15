「やす子さん、最近誰かと手をつないだ？」その答えは　握手後に5人に1人は自分の手の匂いを嗅ぐというが

冬は手が荒れやすくなる季節だが、2026年1月14日放送のトークバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は、手の若返りとハンドケアについて特集した。

「握力が低い人は糖尿病になりやすい！？」「手にシワがあると平均12歳年上に見られる！？」などさまざまなコメントが出て、関心の高さがうかがえた。

湿り気のある手は、より生身の体を感じられ好印象

マーケティング評論家の牛窪恵さんはお笑いタレントのやす子さんに「やす子さん、最近誰かと手をつないだことはありますか」と質問、やす子さんは「誰とも手をつないだことはないです。つないでくれる人探してます」と返答、スタジオは笑いに包まれた。

手をつなぐことから派生して話題は「握手」に。「タッチ学」を研究している身体心理学評論家の山口創さんが、握手で好印象を与える手は「湿り気・強い圧・粗さ」の三要素があると指摘した。

「湿り気のある手の方が嫌悪感があると思われるが、実際実験をやってみると、湿り気のある手は、より生身の体を感じられ好印象だった」と話すと周囲からは驚きの声があがった。ゲストの榊原郁恵さんは「湿り気というと何かいい湿度を感じるけど、ベタベタは困る」と自分の手をさする。山口さんは「多少なら、むしろ好印象」という。

では、粗さというのはどういうことか。山口さんは「たとえばお父さんのゴツゴツした手がいいとか、おばあちゃんのシワシワの手がすごく懐かしいとか、生きた証が手に表れているのでそれが好印象になる」と答えた。