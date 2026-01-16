55％の自民議員が敗北落選！？解散選挙シミュレーション　公明党離れが自民大勝の予想を覆す真実味

立憲民主＋公明の新党「中道改革連合」の威力はなかなかのものである。高市早苗内閣の高い支持率を支えに、自民党の大勝と予想されていた総選挙の情勢も一変。最新情勢を日本テレビ報道部がシミュレーションして、2026年1月15日放送の「news every.」（日本テレビ系）で解説した。

立憲は小選挙区で167議席の圧勝？

日テレ政治部官邸キャップの平本典昭記者によると――

「（前回2024年総選挙の）公明党の票が自民党側から減り、立憲民主党側が増えるという（仮定で）単純計算をしてみました。前回、自民党が勝利した小選挙区は全部で132ありましたが、シミュレーションでは、公明党の票がないと、およそ55％にあたる72人の自民党議員が逆転され敗北していたという結果が出ました。逆に、63人の立憲民主党議員が勝利していたという結果でした」

小選挙区の自民党獲得議席は77減って60議席、立憲民主党は前回104議席だったから、63増えると167議席で圧勝。60～70選挙区で、当落がオセロゲームのように次々ひっくり返る。次点の立憲民主党の候補者に大差をつけて当選した大物議員や、強固な保守王国の自民党候補しか、当選は難しいという試算結果だった。