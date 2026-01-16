「あわよくば自民党の一部も参加してくれないか」　立憲民主党と公明党が組む「中道改革連合」党首は誰に

政界が風雲急を告げる。高市早苗首相が通常国会冒頭解散を決めれば、20年以上選挙で戦ってきた立憲民主党と公明党が新党結成に動く。

2026年1月15日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、衆院解散に向けてめまぐるしく動く与野党の動きを取り上げたが、政治コメンテーターも「政界は、一寸先は闇」の言葉通りに目を白黒だ。

1～3年かかる話が解散報道で一気に進んだ

毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子さんは「公明が新党作るまでは踏み切れないんじゃないかと、私は昨日言ったばかりなのに、自分の見立てが違っていた」と急激な変化に困惑した様子だ。政治ジャーナリストの田﨑史郎さんも「昨年10月の公明党が連立政権離脱後から、立憲民主党との話は続いていて『1～3年はかかりますが、ちゃんと話していきましょうね』ってやっていたらしいんです。それが高市さんの解散報道が出たとたん、一気に進んでしまった」と驚きを隠さない。

MCの恵俊彰さんは「新党の党首は野田さんか斉藤さん？」と田﨑さんに聞く。「いや、そうじゃないんじゃないか」と田﨑さんは否定する。「新党作るのであれば、その2人だとイメージが変わらない。若い人か女性か」と話した。