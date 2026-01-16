ぐるナイ・ゴチ新メンバーはM！LK・佐野勇斗さん＆女優・倉科カナさん　「右肩の下り具合でバレました」

人気バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！」の26年度新メンバーが2026年1月15日放送の番組で発表された。

リアルなトラマスク＆黒猫仮面で登場

同日放送の2時間特番「ゴチ新メンバー2人発表！ 超多忙な男女の正体は？ 北村一輝&出川哲朗驚き」で明らかになったもので、新メンバーは5人組アイドルグループ「M！LK」のメンバー・佐野勇斗さんと女優の倉科カナさんの2人だった。

佐野さんはリアルなトラのかぶり物をして登場し、ボイスチェンジャーをつけたままメンバーらと会話。NEWSの増田貴久さんに「お名前は？」と尋ねられると、悩みつつ「......忘れました」と答えていた。

番組中盤でかぶり物を脱ぎ、ヒット曲「好きすぎて滅！」の滅ポーズで登場。グループでのメンバーカラーは「ピーチヒップピンク岡崎」という佐野さんらしく、制服の縁はビビッドなピンク色だ。

ゲストの北村一輝さんに「今一番熱い人誰だろう？（と考えた）。しかも、"ビジュ、イイ"じゃないですか」と振られると、グループの代表曲「イイじゃん」の「ビジュいいじゃん」ポーズでメンバーを沸かせた。

倉科さんは番組後半、黒猫の仮面をつけ、青い中華風の飾り布で鼻から下を覆ったオリエンタルなスタイルで登場。ナインティナインの岡村隆史さんが「ええの？ ゴチやって」と驚くと、「こちらこそ光栄です」と笑顔で語った。