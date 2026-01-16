「そのときの一撃は、今でも忘れられない」　寺島しのぶが藤山直美に「ちょっと楽屋に」と呼び出されて

昭和の喜劇王藤山寛美を父に持つ藤山直美さん（67）と、七代目尾上菊五郎の娘、寺島しのぶさん（53）が24年ぶりに舞台で共演する。2026年1月15日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、喜劇役者と歌舞伎役者を父に持つ2人の「ガールズトーク」で盛り上がった。

「直美さんの顔面がここに出てくる」

2月に新橋演舞場で開かれる舞台を前に番組は2人にインタビュー。2人は1997年に初共演以来、12月28日の同じ誕生日にはお祝いメールを送り合う仲である。インタビューでは「直美・しのぶGirls Talk」というフリップを見て、藤山さんが「ちょっとガールズトーク？私らまだガールズ？アンティークガール、ありがとうございます」と話し、さっそく笑いをとっていた。

寺島さんは「私、直美さんに一回、すごい怒られたことがある」とエピソードを紹介した。

「直美さんや中村勘三郎さんたちのお芝居が本当におかしくて、笑いがとまらなくなっちゃんたんですよ。そしたら直美さんから『ちょっと楽屋に』と呼び出されて『お客さんが笑うものだからやる人間が笑ったらあかん』と言われた。そのときの一撃は、今でも忘れられない。ちょっと舞台で笑いそうになると、直美さんの顔面がここに出てくる」と目の前に手をかざして話した。

藤山さんは「（寺島さんは）いい役者なんやから、私も若気の至りで（呼びつけたけど）」。今はよう呼びつけません。呼ぶときには三つ指ついてお願いします」と応じた。