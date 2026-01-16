【ドジャース】キム・ヘソンに「不吉」展望、米データサイト26年成績予想...打席は2倍以上だが「成績は急落」韓国メディア衝撃

韓国大リーグ専門サイト「MLB.KR」（ウェブ版）が2026年1月15日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、米データサイトによる26年シーズンの予想成績にショックを隠さなかった。

「明らかにチャンスは増えているのに...まさか」

米データサイト「ファングラフス」（ウェブ版）は14日、ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）、ムーキー・ベッツ選手（33）、キムらの26年シーズン成績を、独自データをもとに予想した。

同サイトが予想したキムの26年シーズンは、334打数79安打、7本塁打、46打点、22盗塁。打率は.237で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.636と予想した。

キムは大リーグ1年目の25年シーズンは、ライバルとの激しい競争の中、71試合に出場し、161打数45安打、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。守備では、ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなし、チームに貢献した。

最強軍団のドジャースにおいて、26年シーズンも激しいレギュラー争いが予想される中、「ファングラフス」は25年シーズンを下回る成績を予想した。

「MLB.KR」は、「ファングラフス」が示した数字に対して、「明らかにチャンスは増えているのに...『まさか』キム・ヘソンに向けた不吉な展望、26年予想成績『急落』」とのタイトルで記事を展開した。