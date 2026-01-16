「誹謗中傷が飛び交うSNS時代だからこそ」　松山ケンイチがネットで始めた「誰も傷つけない悪口選手権」

スタートしてまだ2話なのに、早くも「2026年の冬ドラマで出色」と話題になっているのが、松山ケンイチさん主演の「テミスの不確かな法廷」（NHK・火曜夜10時）だ。発達障害の特例判事補が周囲とのギクシャクに悩みながら、その独特の感性と観察力で、"普通の人"には気づけない事件の本質を浮き彫りにしていく。

博多華丸「言われた方も悪い気はしない」

その松山さんが2026年1月16日放送の「あさイチ」（NHK）のプレミアムトークのゲストとして出演、法廷が舞台のドラマということで、ある企画を始めたという。

「誰も傷つけない悪口選手権」というページだ。Xで「誹謗中傷が飛び交うSNS時代だからこそ、『名誉棄損罪』『侮辱罪』『信用棄損罪・業務妨害罪』『不法行為による損害賠償責任』のどれにも当てはまらず、誰も傷つけず、それで笑える"悪口"を生み出せた人が神選手権を開催したいのです」と呼びかけている。

「一発目の悪口は僕から行きますね」と発表したのは、すでに800万回表示されているという「存在がポン酢」。なんにでも合わせる八方美人という皮肉とも、誰とでもうまくやれる人という意味ともとれる。司会の博多華丸さんは「言われた方も悪い気はしない」とうなずく。