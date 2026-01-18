とんかつ市場がなぜいま注目されているのか　新規参入＆海外展開が加速...成長シナリオは

外食各社がとんかつ市場に注目している。

食べ放題で人気の「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションは2025年2月、愛知県豊橋市に新業態「熟成肉とんかつ ロース堂」1号店を開業した。串カツ田中ホールディングス（HD）も同年5月、東京・五反田に「厚切りとんかつ 厚とん」1号店をオープンし、とんかつ業態への本格参入を果たしている。

また、松屋フーズホールディングス（HD）が展開する「松のや」は、2020年の200店舗から2025年には500店舗へと拡大した（「松屋」などとの併設店含む）。

牛丼チェーン、焼肉チェーンなど異業態からの参入が相次ぐとんかつ市場で、いま何が起きているのか。

松のや500店舗達成 併設モデルで急拡大

5年間で店舗数が2.5倍に増加という「松のや」の成長を支えたのが、牛丼業態「松屋」との併設店モデルだ。1つの店舗で牛丼ととんかつの両方を提供することで、ファミリー層やグループ客の多様なニーズに応えている。

「厚切りとんかつ 厚とん」を始めた串カツ田中HDはは、すでに2024年8月から和牛とんかつ業態「天のめし」を京都で展開しており、複数のとんかつ業態を同時に育成する戦略を採っている。

そして、物語コーポレーションもとんかつ市場へ本格参入した。