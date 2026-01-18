J-CAST ニュース

とんかつ市場がなぜいま注目されているのか　新規参入＆海外展開が加速...成長シナリオは

2026.01.18 19:00
経済班

   外食各社がとんかつ市場に注目している。

   食べ放題で人気の「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションは2025年2月、愛知県豊橋市に新業態「熟成肉とんかつ　ロース堂」1号店を開業した。串カツ田中ホールディングス（HD）も同年5月、東京・五反田に「厚切りとんかつ 厚とん」1号店をオープンし、とんかつ業態への本格参入を果たしている。

   また、松屋フーズホールディングス（HD）が展開する「松のや」は、2020年の200店舗から2025年には500店舗へと拡大した（「松屋」などとの併設店含む）。

   牛丼チェーン、焼肉チェーンなど異業態からの参入が相次ぐとんかつ市場で、いま何が起きているのか。

  • 松屋フーズHDのとんかつ業態「松のや」
  • 「牛カツ京都勝牛」（京都勝牛のプレスリリースより）
  • 松屋フーズHDのとんかつ業態「松のや」
松のや500店舗達成　併設モデルで急拡大

   5年間で店舗数が2.5倍に増加という「松のや」の成長を支えたのが、牛丼業態「松屋」との併設店モデルだ。1つの店舗で牛丼ととんかつの両方を提供することで、ファミリー層やグループ客の多様なニーズに応えている。

   「厚切りとんかつ 厚とん」を始めた串カツ田中HDはは、すでに2024年8月から和牛とんかつ業態「天のめし」を京都で展開しており、複数のとんかつ業態を同時に育成する戦略を採っている。

   そして、物語コーポレーションもとんかつ市場へ本格参入した。

新宿さぼてん100店超　海外で広がる日本の味
とんかつ
新宿さぼてん
松のや
