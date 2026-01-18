立憲・蓮舫氏「新しい船出を掲げる場で、女性議員の姿が見えない」　衆院選で合流の新党「中道改革連合」会見に疑問

立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年1月17日、Xを更新し立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の立ち上げ会見をめぐる疑問をつづった。

「多様性は言葉だけでなく、意思決定の場に表れてこそ前進」

新党「中道改革連合」について立憲・野田佳彦代表はXでも報告し、「『中道改革連合』は、国やイデオロギーに従属するのではなく、人間の尊厳を重視した理念のもとに賛同する人々が集まる結集軸です」などと訴え、新党立ち上げに際しての会見で撮影された集合写真を公開した。

写真には、野田氏と公明党の斉藤鉄夫代表が手を取り合い、その周囲を立憲の馬淵澄夫代表代行と安住淳幹事長、公明の西田実仁幹事長が取り囲み、中道改革連合のロゴマークが印刷された大きなボードを手にする様子が写っている。

蓮舫氏はこの投稿について、「新しい船出を掲げる場で、女性議員の姿が見えないことには、正直、違和感がありました」と疑問を吐露。

「両党とも女性幹部がいること、選択的夫婦別姓など多様性を認める政策を掲げていることを考えれば、なおさらです」と首を捻った。また、「多様性は言葉だけでなく、意思決定の場に表れてこそ前進します。その姿勢が示されるよう、新執行部に声をあげていきたいと思います」としている。