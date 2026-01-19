J-CAST ニュース

日米「本塁打王」が5人も！WBC「侍ジャパン」に韓国メディア羨望　キム・ハソン出場絶望で自国代表には「悲報」

2026.01.19 14:30
スポーツ班

   韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月18日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、日米本塁打王が名を連ねる「侍ジャパン」をうらやんだ。

メンバー全30選手中、19選手が決定

   日本代表・井端弘和監督（50）は16日、WBCに出場する日本代表メンバー11人を追加発表した。

   今回、新たに追加されたのは、以下の11選手だ。

   菅野智之投手（オリオールズからFA）、松本裕樹投手（ソフトバンク）、若月健矢捕手（オリックス）、坂本誠志郎捕手（阪神）、牧秀悟内野手（DeNA）、牧原大成内野手（ソフトバンク）、源田壮亮内野手（西武）、佐藤輝明内野手（阪神）、近藤健介外野手（ソフトバンク）、周東佑京外野手（ソフトバンク）、森下翔太外野手（阪神）。

   井端監督は、25年12月に先行して、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）ら8選手の日本代表入りを発表。今回の発表により、メンバー全30選手中、19選手が決まった。

   現時点で正式な発表はないものの、スポーツ紙によると、今オフ大リーグに移籍した村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）ともにWBC出場の意思を示しており、日本代表入りする見通しだ。

   WBCへの注目度が高い韓国では、複数のメディアが日本代表最新メンバーを速報した。

   「スポーツ朝鮮」は、「日米本塁打王が5人とは...さらに強力になったWBC打線、40本塁打打者が代打で出る可能性も」とのタイトルで記事を展開した。

「投手陣に劣らず打線も3年前よりさらに強力に」
WBC
ワールド・ベースボール・クラシック
佐藤輝明
侍ジャパン
大谷翔平
