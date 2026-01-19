【巨人】今オフ「戦力補強」は大成功？26年の阿部巨人は「阪神と勝負ができる」、識者が太鼓判を押す理由とは

プロ野球楽天の元監督で野球解説者の田尾安志氏（72）が、2026年1月18日にユーチューブを更新し、今オフの巨人の戦力補強について「阪神と勝負ができる」との見解を示した。

「ドラフトでは即戦力を期待する選手がズラッと」

リーグ連覇を目指したチームは、25年シーズン、リーグ3位に終わった。クライマックスシリーズ（CS）は、ファーストステージで敗退し、日本シリーズ進出を逃した。

阿部慎之助監督（46）3年目となる26年は、リーグ優勝、日本一へ向けての巻き返しのシーズンとなる。大きな目標に向け、今オフは積極的に戦力補強を行ってきた。

新外国人選手を4人獲得。フリーエージェント（FA）では、松本剛外野手（元日本ハム、32）、則本昂大投手（元楽天、35）を獲得した。巨人が、同年にFA選手を２人獲得したのは、20年オフ以来５年ぶりで、今シーズンにかける「本気度」がうかがえる。

今オフの戦力補強について田尾氏は「巨人は今年にかけているなと感じました」とし、昨秋に行われたドラフトに言及した。

「支配下登録で6人、育成で5人。トータルで11人を取ったが、これは即戦力を期待する選手が、ズラッときている。高卒は11人のうち2人だけ。育成でも、ほとんどが大学出身や社会人。今シーズンは、ひとりでも多く1軍の戦力になってもらいたい。そういう気持ちの表れが、このドラフトにも出ていると思いました」

楽天の元監督である田尾氏は、楽天からFAで巨人に移籍した則本を「計算のできる」投手として評価し、先発での起用を予想した。則本はプロデビュー以来、先発として起用されていたが、24年、25年の2年間は、リリーフとして起用された。