藤浪晋太郎が明かす「強烈」だった同級生、中学時代は「球が速く、変化球えぐいバケモン」...「自分よりも全然有名だった」

プロ野球DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、2026年1月19日に公開された元阪神の北條史也氏（31）のユーチューブ「JOH×ジョウチャンネル」に出演し、中学時代に出会った「強烈な同級生」の名を明かした。

「中学時代、デカさでは有名だった」

藤浪と北條氏は、同じ大阪出身の同級生で、互いに中学時代から知っていた仲だ。それぞれ阪南支部の野球チームに所属し、ライバル的な存在だったという。

動画は、藤浪と北條氏が対談形式で進められ、藤浪が中学、高校時代の思い出などを振り返った。

高校まで野球をやっていた父親の影響で野球を始めたという藤浪。小学校時代は軟式野球チームに所属し、主に投手として活躍したという。

藤浪によると、中学時代は有名な選手ではなく、高校に進学するまで、自身の世代のチームが全国大会に出場したことがなかったという。

中学時代、有名ではなかった理由について「同じ阪南支部に北條（史也）、田村（龍弘）、森友哉がいて、そっちの方が全然有名でした。自分は全然。中3でジャパン（日本代表）に入ったけど、デカかったから。デカさでは有名だった」と説明した。

藤浪が口にした3人は、高校卒業後、全員プロ野球選手となった。