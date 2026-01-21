【サッカーU-23】韓国メディア「敗因」分析 日本は「現代サッカー追求」、韓国は「昔ながら」...「格差を再び確認」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年1月21日、サッカーのU-23アジア杯サウジアラビア大会の特集記事を組み、日韓のレベル差に言及し「韓国と日本の格差を再び確認できる試合だった」と分析した。

「イ・ヨンピョの嘆息が現実になるのか」

準決勝が20日に行われ、日本代表が韓国代表を1－0で破り、決勝進出を決めた。決勝は24日に行われ、中国代表と優勝を争う。

今大会、日本代表は28年ロサンゼルス五輪を見据え、21歳以下のメンバー編成で臨んだ。韓国戦では、前半36分にコーナーキックからチャンスを作り、DF小泉佳絃（20）が先制のゴールを決めた。

試合は日本代表が1－0で前半を折り返し、そのまま逃げ切った。

決勝進出をかけた日韓戦。韓国での注目度は高く、複数のメディアが試合結果を速報した。

「OSEN」は「『数年後の韓国代表チームの競技力』イ・ヨンピョの嘆息が現実になるのか...2歳年下の日本に惨敗」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「韓国サッカーの未来を憂えていた『レジェンド』の懸念が、次第に現実味を帯びてきている」と書き出し、元韓国代表のイ・ヨンピョ氏（48）が、韓国代表のグループリーグでのパフォーマンスに対して、悲観的な意見を述べたことを紹介した。