【サッカーU-23】中国は「侮れない強敵に」、日本戦に向け地元メディア強気「技術は日本に劣らない」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2026年1月21日、サッカーU-23アジア杯サウジアラビア大会の特集記事を組み、決勝戦に進出した自国代表について「日本にとって決して侮れない強敵へと変貌を遂げた」などと強気の姿勢を見せた。

初の決勝進出に地元メディア沸く

今大会、中国はグループステージを1勝2分けで突破。初戦のイラク戦を0－0で引き分け、第2戦のオーストラリア戦は1－0で勝利した。タイ代表との第3戦は0－0のドローで、グループDを2位で通過した。

準々決勝のウズベキスタン戦は、0－0のまま決着がつかなかった。PK戦を4－2で勝利し、準決勝にコマを進めた。ベトナム代表との準決勝を3－0で快勝し、初の決勝進出を決めた。

一方の日本代表は、グループステージを全勝（3勝）で突破。ヨルダン代表との準々決勝はPK戦の末、勝利した。日韓戦となった準決勝は、前半に獲得した1点を守り切り、1－0で勝利した。

日本代表は、大会2連覇をかけて24日の決勝戦に臨む。

大会初の決勝進出を果たした中国代表。地元メディアは歓喜に沸き、「捜狐」は日本代表との決勝戦に向け、あくまでも強気の姿勢を崩さなかった。

記事では「当初はベスト4と目され、過去5大会でグループステージ突破を逃していたこのチームが、これほど劇的な逆転劇を見せるとは、誰が想像しただろうか。中国代表は今や、『見過ごされてきた弱小チーム』から、『日本にとって決して侮れない強敵へ』と変貌を遂げたのだ」とした。