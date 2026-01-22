人気ソシャゲ、「当初の発表から10倍」価格騒動で謝罪　二転三転...元値でイベント開催へ【リヴリーアイランド】

ペット育成・箱庭系の人気スマホゲーム「リヴリーアイランド」の公式Xが2026年1月21日、アプリ内通貨を消費する新イベントについて、先行告知と比べて10倍の価格に決まったと報告して批判を集めたことを受け、当初の価格で開催すると発表した。

「結果としてご案内が二転三転する形となってしまいましたことを、重ねてお詫び申し上げます」などとしている。運営会社はココネ（東京都世⽥⾕区）。

1回あたり約500円相当→約5000円相当でざわつく

リヴリーアイランドで23日から始まる新イベント「/generate LAB（ジェネレートラボ）」は、課金可能なアプリ内通貨「GP」か、GPから変換もできる通貨「doodoo（dd）」を消費して所持アイテムの複製に挑戦できる。

具体的な価格をめぐっては、1回あたりの必要dd数を「正式に確定」したと19日に発表していた。先んじて25年12月29日のYouTube配信「リヴリーアイランド大研究共有会」では1万dd（＝500GP、約500円相当）と口頭で告知したものの、確定後は10万dd（＝5000GP、約5000円相当）に。GPの場合は告知通り1回100GPで、「研究進捗として発表した内容から一部変更となる点、あらかじめご了承ください」などと伝えた。

一連の告知を受けてXでは、「当初の発表から10倍はひどすぎる」「そんな高くするなら貯める期間与えてくれよ」「DDで錬成出来ると思ってGP使った人もいるでしょ」「情報の後出しによる明確な不利益がユーザーにある」などと批判が相次いだ。なかには消費者庁に情報提供したとする声も。

また、配信の時期が、通常の変換レートより還元率が高いddを景品に含む「GPくじ」開催中だったことも、結果的にGP消費・課金を煽ったのではないかなどと問題視された。

なお、配信の開始10分には「研究共有会の内容は、変更になる場合がございますので、ご了承ください」と一時的な表示はあったが、価格に言及したのは1時間以上経ってからで、その際に変更の可能性は特段伝えていなかった。