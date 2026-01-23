J-CAST ニュース

関西ローカル番組で衆院選争点「優しくて穏やかな日本」対「強くてこわい日本」？　維新・藤田氏も怒り

   関西ローカルの報道・情報バラエティ番組「よんチャンTV」（MBS）が2026年1月22日に放送した衆院選をめぐる報道が波紋を広げている。

   日本維新の会の藤田文武共同代表や参政党の神谷宗幣代表も同日、Xで疑問を呈した。

  • 毎日放送（MBS）の本社（大阪市）。番組内容が波紋を広げている
  • 日本維新の会・藤田文武共同代表
  • 毎日放送（MBS）の本社（大阪市）。番組内容が波紋を広げている
「『強くて、周りから怖いと思われるような日本』を目指しているのか？」

   問題となったのは、同日の番組中、16時台に放送された「あす衆院解散　他党乱立の選挙戦へ」とした特集だった。進行役の前田春香アナウンサーが各党の公約や判断についてまとめる「まえはるプレゼン」とのコーナーで、元TBS記者でジャーナリスト・ドキュメンタリー映画監督の武田一顕氏の見解を紹介した。

   前田アナウンサーは「我々が求める日本は、『優しくて穏やかな日本』なのか。そして、『強くて、周りから怖いと思われるような日本』を目指しているのか。ここがひとつの判断軸になってくるということです」と説明。「政党を分けますと、こういったかたちですね」として、大きなボードにこの2つの価値基準によって主要政党を分けた図を公開した。

   「優しくて穏やかな日本」は、「中道改革連合・国民民主・共産・れいわ」。そして「強くてこわい日本」に「自民・維新・参政」と分けられていた。

   前田アナウンサーは、「こういったところから、公約の入り口として見ていくということが、ハードルが低いかなというふうに話していました」と武田氏の発言に触れた。

「報道はどの政党に対しても公平中立であるべき」
