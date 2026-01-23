「バスタ新宿」女性トイレが男性の倍の広さ、理由は？　運営の国交省「改修時のニーズ、必要に応じ検討したい」

東京・新宿にある高速バスターミナル「バスタ新宿」のトイレについて、女性用が男性用より倍ぐらい広いことに一部で不満が出て、論議になっている。

大小合わせた便器数も、女性用の方が若干多く、女性用には、パウダーコーナーや更衣室もあった。施設を運営する国交省に取材して、その理由を聞いた。

オープン1年後に女性用トイレ増設の経緯も

バスタ新宿は、2016年4月にオープンし、現在でも1日2～3万人ぐらいが利用する日本最大級のバスターミナルだとされている。

そのトイレについて、26年1月17日ごろになって、女性用が男性用よりも広くて便器数も多いのは、男性差別ではないかと、Xの一部投稿で批判が出て、大きな話題になった。

施設内のトイレは、バスが出発する4階に2つ、到着する3階に1つある。いずれも、女性用の方が男性用よりも倍ぐらい広く、大小の便器は、女性用が計25個、男性用が22個と、数でもやや多い。女性用は、化粧直しをするパウダーコーナーが3つともあり、出発階の1つには、更衣室が2室用意されている。洗面台の数も、出発階だけ、女性用10個、男性用6個と差がある。

こうしたトイレのあり方については、「女性優遇し過ぎ」「男性だって、髭を剃ったり・髪をセットしたりするスペースが欲しい」「男性側に更衣室がないのは不思議」といった声もあった。一方で、「まだまだ女のほうが混みやすい」「女性優遇に結びつけるのはあまりに短絡的」「男性トイレが長蛇とか見たことない」などとして、女性用が広くて個数も多いのは当然だとする見方も多い。

実は、オープン当初にトイレの行列が問題になって、1年ぐらいして女性用を中心にトイレが増設されている。出発階で、女性用が8個から21個、男性用も14個から16個に増えている。特に、広さや個数でも女性用が大幅に拡充された。それでも、女性用については、現在でも発着便が多い朝晩で長い行列ができていると、ネット上で度々指摘されている。

こうした女性用トイレの長い行列を解消しようと、政府も改善に取り組み始めた。