やす子、炎上続き...「心疲れました」　テレビが作った「いい人キャラ」の重圧と素質の落差があったのか

お笑い芸人・やす子さんの炎上が続いた。

2026年1月10日放送の『逃走中～トリプルミッションインポッシブル～』（フジテレビ系）で、「KEY TO LIT」猪狩蒼弥さんについて「全部の仕事で爪痕残そうとしてるところがキツイ」と言及。オンエア後、やす子さんは自身のXで10日、「心疲れました」と投稿する事態となった。これが示すのは、自分の発言と本心との葛藤だ。

切り取り文化に翻弄？

やす子さんの人気を押し上げたのは、「はい～」に象徴される全肯定キャラと「いい人」像だ。『24時間テレビ』（日本テレビ系）という感動的な番組の中で、幼少期を過ごした児童養護施設のために走り、集まった募金を寄付する姿が描かれた。

そんな不遇な過去と献身性、さらにフワちゃんからの「暴言騒動」への同情が重なり、善良イメージがついていた。だが、好感度が極限まで高まれば、その反動が訪れるのが世の常だ。

問題は、番組内で成立していた発言が「切り取り」によって歪められている点にあるだろう。

25年12月8日放送の『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）では、猪狩蒼弥さんに「だからデビューできないんだよ～」と苦笑混じりに放ったが、直後に猪狩さんが「だからなわけねーだろ！」と即ツッコミを入れ、スタジオでは笑いとして成立していた。

26年1月12日放送の『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）では、出場者に「今日とんでもなくつまらなかったです、はいー！」と「辛口」審査。だが、その直後、会場からは拍手と歓声が上がり、当の出場者も笑顔で「また来ます！」と前向きに応じている。

会場の空気は険悪どころか和やかで、やす子さんのコメントも番組内では明確に笑いとして成立していた。ところが放送後、この一言だけが切り取られ、文脈や反応は削ぎ落とされてしまった。結果、印象は反転し、「辛辣な審査員」としてやす子さんだけが一方的に悪者にされていった。