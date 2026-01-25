HKT48地頭江音々「卒業写真集」に大反響　8分の「感想動画」送る後輩も...「200点」の充実度

HKT48からの卒業を控えている地頭江音々（ぢとうえ・ねね）さん（25）が2026年1月24日、2冊目の写真集「ねね」（玄光社）の発売記念イベントを都内の書店で開き、報道陣の取材に応じた。

写真集は北海道で撮影し、テーマは「卒業旅行」。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取ったといい「本当に自然な笑顔をたくさん撮っていただいた」と笑顔を見せた。

「子どもたちの方がセクシーなカットをジロジロ見たがるんですよね」

地頭江さんは16年に4期生としてグループに入り、最新シングル「半袖天使」（25年7月発売）でセンターポジションを務めている。新曲発売直前の7月6日、「冬ごろ」にグループから卒業することを発表。26年2月11日に福岡市内で卒業コンサートを開く。

写真集のお気に入りカットは、丘陵地帯のビュースポットとして知られる就実の丘（旭川市）で撮った1枚。雄大な景色を背景に「こんな笑顔を撮れるようになっている自分にびっくり」したという。

HKT48メンバーからの反応はさまざまだ。渋井美奈さん（16）からは、写真集のページをめくりながら感想を話す動画が送られてきた。動画は2本、計8分に及んだという。写真集には前作に続いてランジェリーや水着姿も収録しており、年少メンバーの反応が「すごく新鮮」だという。

「子どもたちの方がセクシーなカットをジロジロ見たがるんですよね。それが面白くって、『もうこれって見せていいのかな？』と思いつつ、恥ずかしいは恥ずかしいんですけど、子どもたちがそういうのをジロジロ見てるのを見て、私も『なんでこんなのばかり見てるんだろう？』と思ってます」