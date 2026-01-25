「ニッポンの社長」暴かれた辻カリスマ伝説、食え食えと言われて出てきたのが「冷えた雑炊」

2026年1月24日放送のバラエティ番組「さんまのお笑い向上委員会」（フジテレビ系）が放送500回を迎えた。番組冒頭、レギュラーメンバーの陣内智則さんが15年からメニューの変更なしできたことに「変わらぬ味で500回。たまに昔の再放送をはさんでもわからないですよ、同じことやってんだから」と発言。MCの明石家さんまさんは「このあと、この味を陣内あたりに引き継いでもらわんと」と、陣内さんを二代目MCに指名したが、陣内さんは「いやいや濃すぎる味は（自分には）無理やて」と笑いながら受け流していた。

辻皓平さんいじられる「カリスマ感を強く出し過ぎ」

記念回のゲストは25年に創設された漫才とコントの二刀流を競うお笑い賞レースで優勝した「ニッポンの社長」（辻皓平さん、ケツさん）。さっそく「辻の"カリスマ信仰"を暴く」というテーマで辻さんへのいじりが始まる。

口火を切ったのが爛々の萌々さん。「何か賞レースとって、ネタも全部考えて、もちろん辻さんすごいんですよ。ただカリスマ感を強くやり過ぎでは（辻さんへの）信仰が強すぎて崇拝者が多い」と不満を述べた。

アメリカンBBチキン杉本裕雅さんは「周りがカリスマとはやし立てすぎで、鍋をやるからと（辻さんの）家に呼ばれたんですよ。行ったら『おお、よく来たな、食え食え』と言われて冷えた雑炊をいっぱい食べさせられた。たぶん、あまりパーティーしたことないんですよ。カリスマってパーティーしてるじゃないですか」と話すと周りから笑いが起きた。