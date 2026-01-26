「ヤングケアラーなのでは」探偵！ナイトスクープの放送内容が物議　朝日放送は異例の声明、見逃し配信ストップ

朝日放送テレビ「探偵！ナイトスクープ」は2026年1月23日の回で、6人兄妹の世話をしている小学6年生の長男から「長男を代わってほしい」という依頼内容を放送した。

インターネット上では、依頼主の長男は「ヤングケアラーなのでは」と物議となり、25日には、同局が異例の「声明」を出す事態となった。

「正直、長男やるの疲れました」

依頼主は、広島県に住む小学6年生で、6人兄妹の長男。その下に10歳、8歳、5歳、2歳、0歳の弟や妹がいる。両親は共働きで、母親が社長、父親は母の手伝いをしているという。家事は父親とこの小学6年生が担当。親が仕事の時は、僕が弟や妹の世話をしているという。

そして、自身の状況を次のように説明した。

「ご飯の準備、洗濯物の片付け、おむつ替え。やることはいっぱい。他の兄弟も手伝って欲しいけど、しつこく言わないと聞いてくれないし、同級生は自由に遊んでいてうらやましい」

「正直、長男をやるのに疲れました」

探偵への依頼として、「生まれてから長男しかやったことがないので、1日だけでもいいので次男になりたい。僕の代わりに、長男やってくれませんか」とお願いした。

実際に、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやさんが、依頼者の長男の元を訪ね、おむつ替えや昼食作り、弟や妹の世話、掃除などを手伝った。次から次に押し寄せる家事に疲れた表情を浮かべながら依頼に応えていった。

せいやさんに、友達と遊べているかを聞かれた長男が「全然。週1回とか2回」と答えた。友達としたいことについては「みんなで集まってパーティーみたいな。お泊り会とか」と話していた。また、弟の世話を巡り、母親と激しいケンカになり、過去に家出したことも明かした。

せいやさんが「長男を代わってほしい」との依頼を果たすと、長男は「楽できた」と喜んだ。1日にわたり長男の大変さを知ったせいやさんは長男を抱きしめて「お前はまだ小学生や。まだ大人になんなよ」と背中を叩き、激励した。

VTRの最後には、父親からせいやさんに「またお願いします」と声が掛けられる一幕や、家族とお別れの挨拶をしたせいやさんが扉を閉める場面では、母親が長男に「米炊いて、7合！」と、家の外まで漏れ聞こえた母親の声で締めくくられていた。