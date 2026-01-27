登録者105万美女YouTuber、Xmasプロポーズの様子公開　「どうやって指輪のサイズわかったの？」彼氏の答えは

チャンネル登録者数105万人のYouTuber・きりまるさんが公式YouTubeチャンネルを更新。「大好きな彼にプロポーズしてもらった日」と題し、クリスマスイブにプロポーズされた様子を公開した。

涙ながらのプロポーズ「こんな僕でよければ」

きりまるさんはコスメやダイエット、恋愛などをテーマに発信する28歳のYouTuberで、同世代の女性から多くの支持を得ている。

2025年のクリスマスイブに、彼氏のぽてさんからプロポーズされる一部始終を公開したきりまるさん。当日はサプライズディナーの後に、高級ホテルに宿泊した。

すると、「クリスマスプレゼントを車に取りに行く」と部屋を出たぽてさん。その後、きりまるさんに「枕元の下にルームキーがあるので、それを持って、とある部屋まできてほしい」という電話がかかってきた。

そして、とある部屋に向かったきりまるさん。クリスマスのお祝いサプライズだと思いこんでいたそうだが、真っ暗な部屋にはキャンドルが置いてあり、その先には大きな花束を持つぽてさんの姿があった。

突然の出来事に、泣き出すきりまるさん。そして、ぽてさんは涙ながらに「こんな僕でよければ結婚してください」と、ひざまずいて指輪を渡した。きりまるさんは「よろしくお願いします」と答え、互いに泣きながら抱き合った。