「ズバズバ聞けると思ったんですけど、駄目なもんですね...でも」　御年92歳、黒柳徹子さんの決意表明

2026.01.27 15:40
リサーチ班

   「90歳じゃまだまだ。100歳になればなんとか」――羽鳥慎一アナはただただ感嘆するばかりだった。2026年1月27日の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「徹子の部屋」（テレビ朝系）放送50周年ということで、羽鳥アナが黒柳徹子さんに50の質問をぶつけた。

  • 黒柳徹子さん（2020年1月撮影）
  • 羽鳥慎一アナ（羽鳥慎一モーニングショー公式サイトより）
「セツコでもなくミツコでもなく徹子がいた」

   羽鳥さんが50年続いている理由を聞くと、「テレビ朝日も気が長い。それでしょう。そうじゃないと続かないでしょう。徹子の部屋って言うくらいですから、そこに徹子がいたってことでしょうね。セツコでもなくミツコでもなく徹子がいたってことだと思いますけど」とはぐらかす。

   そして、「『徹子の部屋』でこれからやりたいことは？」と羽鳥さんが尋ねると、その答えがすごい。「（ゲストに）もうちょっとズバズバ聞いてみたいんです」という。今でも十分ズバズバ聞いているように見えるが、まだ力不足だというのだ。

   羽鳥さんが驚いていると、「私ね、90（歳）にもなったら、相当ズバズバ聞けると思ったんですけど、駄目なもんですね。やっぱり90じゃ」という。黒柳さんは現在92歳。そして、「まだ、聞けないのね。でも100（歳）になったら......」と話す。「徹子の部屋」は100歳まではやるという宣言である。

「答えてください。私100ですから」
徹子の部屋
羽鳥慎一モーニングショー
黒柳徹子
