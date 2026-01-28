【ドジャース】キム・ヘソン、正2塁手「最有力候補」に浮上...米メディアは大谷翔平への「打点機会供給」評価

米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）が2026年1月27日、韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、26年シーズンのセカンドのレギュラー最有力候補に挙げた。

右足手術のエドマンは開幕間に合わず

大リーグ1年目の25年は、主にバックアップメンバーとしての役割で、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.699だった。

守備ではユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなしチームに貢献した。ポストシーズンでは、全シリーズでロースター（出場登録選手枠）入りを果たし、ワールドシリーズ（WS）にも出場した。

大リーグ2年目の26年は、さらなる飛躍が期待される中、「ドジャースウェイ」は「ドジャースで最も熾烈を極めるスプリングトレーニングの争いが、ついにキム・ヘソンに輝く機会をもたらす」とのタイトルで記事化した。

同メディアによると、25年11月に右足首の手術を受けたトミー・エドマン選手（30）の調整が遅れ、開幕に間に合わない見込みだという。エドマンは、キムと同様にユーティリティプレイヤーで、主にセカンドのポジションで起用されてきた。

記事では、エドマンの出遅れに加え、主力のミゲル・ロハス選手（36）の年齢を考慮した上で、「キム・ヘソンがドジャースの2塁手レギュラー争いの最有力候補となる見込みだ」との見解を示し、その根拠について次のように説明した。