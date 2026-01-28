小柳ルミ子、「6代目ルル」子犬を家族に　「地獄の苦しみが少しずつ少しずつ浄化されて」...先代急死から半年

歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年1月25日にブログを更新し、新しく迎え入れた子犬との出会いを「体を抱きしめ 泣きそうになりました」などと振り返った。

半年前に先代犬との別れで「地獄の苦しみ」

小柳さんはかねて20年に飼い始めた元保護犬「ルル」の溺愛ぶりをブログで伝え、25年7月に11歳での急死を報告していた。絶望感や喪失感を赤裸々にするなか心療内科に通い、26年1月21日になって、新しい子犬「6代目ルル」を迎え入れたことを明かしている。

25日には「生まれ変わった6代目ルルたんに...」と題したブログエントリーを公開し、近況を振り返った。先代犬との愛を歌った新曲を15日にレコーディングしたといい、「泣いて 泣いて 泣いて 何度も 何度も 何度も歌って...でも良いテイクが録れました！」と報告。その後にブリーダーに会ったとして、子犬とのツーショットを披露しながら、

「ちっちゃい ちっちゃい 体を抱きしめ 泣きそうになりました」

「生まれ変わったルルたんを抱きしめながら...この半年間の地獄の苦しみが少しずつ 少しずつ浄化されて行く様でした」

などと伝えた。続けて「ルルたんのお買い物」とするエントリーでは、自宅について「5代目ルルたんが亡くなった後 ずっと半年間 あの時のままでした 何一つ 処分出来なかったのです」と説明する一幕も。子犬を迎えるにあたって部屋を整えたという。