「ちょっと異常だね」立体シール、ブーム過熱で販売中止　渋谷店に長い列、ロフト「トラブル防止」と説明

小中学生を中心にブームとされる「立体シール」について、生活雑貨チェーンのロフト（東京都千代田区）は2026年1月27日、「安全確保とトラブル防止のため」だとして、渋谷ロフトの店舗で販売を差し控えると公式サイトなどで発表した。

ネット上では、この店などでシールを買い求める長い行列ができていたとの報告が相次いでいる。フリマサイトでは、シールが高額転売されており、その影響ではないかと指摘する声もあった。

「列に並んだ人から『邪魔』と言われた」

立体シールとは、ディズニーやサンリオ、ちいかわといった各種キャラクターが立体的に表現された透明感のある商品を指す。

特に人気があるとされるのが、ボンドロと略されるボンボンドロップシールだ。大阪市内の文具メーカー「クーリア」から発売されると、売れ行きを急激に伸ばし、入手が困難な状況になっている。小中学生の間で行われるシール交換では、価値の高いボンドロなら、他の薄手シールが複数ないと取り引きが成立しないともいう。

ネット上では、ボンドロなどを巡って、悲喜こもごもの報告が投稿されている。

渋谷ロフトでは、店に行列ができたとの目撃情報がX上などで相次いだ。シール集めは、大人も多数参戦しているとの指摘も多い。商品を見ようとしたところ列に並んだ人から「邪魔」と言われた、店員が「売り切れました」と告げて行列から「エー！」と悲鳴が上がった、といった声も書き込まれていた。

ボンドロのほか、「うるちゅるポップシール」「おはじきシール」なども人気のようだ。シールの取り扱い店では、販売休止や購入制限の貼り紙が出されていたと、写真がX上で投稿されている。

ボンドロについては、フリマサイト「メルカリ」では、1シートが1000円前後の高値で取り引きされている。