「何やってもむなしい気持ち」「握力がつるべ落としのように落ちて」　中高年を襲う「フレイル」意外な対策法

体力、気力の衰えとは違って、病気でもないのに最近どうも調子がおかしい――。そんな人は「フレイル」に要注意である。2026年1月28日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は中高年を中心に顕著になっている、「フレイル」現象を取り上げた。

精神面や社会とのつながりなどの活力が通常よりも低下

自然な身体の変化として運動機能や認知機能が低下する「衰え」と違い、様々な原因で筋力や認知機能だけでなく、精神面や社会とのつながりなどの活力が通常よりも低下した状態のことを「フレイル」と呼ぶ。

「このフレイルという言葉は知ってましたか？」と問われたスペシャルキャスターの武田鉄矢さんは「初めてです」。何か思いたることがあるかと聞かれて「体重が落ち始めたんだけど、老人性うつみたいな時があって、何をやってもむなしいという気持ちがあるんですよね」と打ち明けた。

ゲストで政治ジャーナリストの岩田明子さんは「自分もフレイルを気にしていて、チェックしてみたりしている。毎年、人間ドックで握力を測るが、つるべ落としのように落ちていって、去年の握力がヒト桁になってしまった。握力は全体の筋肉を示すものとみて間違いないでしょうか」と不安げにたずねる。