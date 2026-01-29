北海道電力公式XがJR北海道の「運休決定」に異例エール　「『あって当たり前』のインフラにとって苦しい決断」

北海道電力の広報公式Xアカウントが2026年1月28日、JR北海道が除雪作業のため28日・29日の21時以降に札幌駅を発着する列車を運休としたことについて、思いをつづった。

「しっかり除雪ができるだけの時間を確保する必要がある」

JR北海道は27日、「除雪作業時間確保に伴う最終列車の繰り上げについて」とのお知らせを公開した。

「25日以降の札幌圏における記録的な降雪・低温により、札幌圏の各駅等では積雪が多く、列車に運休や遅延が多数発生してご迷惑をおかけしております」とした上で、「運行終了後の夜間時間帯だけではこのような状況を解消するための十分な除雪ができない状況です」と説明。

「札幌圏の輸送力を確保するために、しっかり除雪ができるだけの時間を確保する必要があることから、以下の日程で最終列車の繰り上げを行います」として、運休計画を発表したものだ。

特急列車も含めた運休であり、実施中の日中と翌朝の列車にも運休が生じる見込みだという。

翌28日のお知らせでは、「各駅の状況」として、駅構内の線路両脇に厚く雪が積もった様子を公開した。

これらは「側雪（がわゆき）」と呼ばれるもので、列車が押してきた「持ち込み雪」や、車両から落下した「落下雪（ドンコロ）」の逃げ場がなくなり、線路のポイント部分に持ち込まれてしまい、ポイントが切り替わらないなどの問題が発生するという。

不具合を起こさないために、堆積された側雪を崩したり、排雪箇所までの運搬を行ったりする必要がある。