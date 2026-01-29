「台湾侵攻がしやすくなった」習近平主席　中国軍の幹部失脚「ちょっとでも疑わしい人間はとにかく排除したい」

J-CAST ニュース

   中国軍制服組の幹部2人が失脚するという異例の事態に中国による台湾統一が早まるのではないかという見方が出ている。

   2026年1月29日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、中国軍の中で何が起きているのか、習近平国家主席は何を目指しているのかを取り上げた。

共産党始まって以来、初めての異常事態

   まず、1月24日に中国国防省が張又侠中央軍事委員会副主席と劉振立・中央軍事委員会委員（参謀長）を「重大な規律違反」の疑いで調査することを発表したことを紹介した。この事実上の「粛正」に対して、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは「共産党始まって以来、初めての異常事態」と位置づける。

   特に中国軍「No.2」とも言われる張氏は習近平国家主席と幼なじみで2人の父親も戦友ということから、習近平氏から信頼が厚い人物とされてきた。

   峯村さんは2人の失脚には習近平氏の2つの狙いがあるという。1つが宿願である台湾統一に向けて不安要素をとりのぞく、もう1つが習近平氏の後継体制を構築するうえで邪魔者などは一切排除するという狙いだ。

   峯村さんは「張さんは、軍内で自分の派閥を作ったことが最大の問題とされている。習氏の信頼を裏切り『主席責任制』をふみにじったとみられている。劉さんは作戦を立てる人だが、習氏と台湾侵攻で意見があわなかったのではないか」と分析した。

粛清された軍幹部は台湾進攻に消極的だった？
