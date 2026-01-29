梅田 蔦屋書店で「カワウソ」ぬい増殖...販促演出が大好評　店側も喜び「カワウソたちに感謝です」

「本が10冊売れるごとに、カワウソの家族が1匹ずつ増えていきます」──。カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC、横浜市）が展開する大阪・梅田の「梅田 蔦屋書店」で行われた取り組みがXで話題になっている。

売り場にカワウソのぬいぐるみと、冒頭のような店頭販促物（POP）が設置され、「素敵な演出」など好評を博しているのだ。同社に詳細を聞いた。

芥川賞・直木賞「該当作なし」で始動、個人文学賞フェア

梅田 蔦屋書店では、ある書籍の特集コーナーで販売数が「10冊」とカウントされ、寄り添うように小さいカワウソのぬいぐるみが飾られていた。10冊売れるごとに1匹増えると伝えるPOPには「めざせ10匹！」とも書かれている。

現場の様子はXで2026年1月下旬に広く注目され、「可愛い企画だ」「買いたくなってしまうな。カワウソの家族が気になって もちろん本も楽しみますがね！！」「思わず微笑ましくって笑っちゃいますけど...素敵な演出というか試みですね」「こういうユーモアは本当に大切ですね」などと反響を呼んでいる。

蔦屋書店 広報は28日にJ-CASTニュースの取材に応じ、この取り組みは、梅田 蔦屋書店に勤務する「文学コンシェルジュ」河出真美さんによる個人文学賞「河出真美賞」第2回フェアとして14日から実施していると答えた。陳列された書籍は受賞作「狼少年ABC」（著・梓崎優さん、東京創元社）だった。

そもそも河出真美賞は、25年7月に第173回芥川賞・直木賞が27年ぶりに両賞とも「該当作なし」になったことを受けて、河出さん自ら本を売る取り組みとして創設した個人文学賞だという。

「河出が過去半年間に読んだ本のなかから、『新作・旧作を問わず心から読んでほしい本』を選考基準にしています」