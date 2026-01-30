有吉弘行、心の叫びに鯉党賛同「私もそう祈ってます」 「ゾンビたばこ」使用容疑の広島・羽月隆太郎容疑者念頭か

タレントの有吉弘行さんが2026年1月29日に自身のXを更新し、「ゾンビ増えなきゃいいなー」とのコメントを投稿した。

「他のチームに波及しないことを祈ってます」

この投稿は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで27日に逮捕された広島カープ・羽月隆太郎容疑者（25）に関するものだとみられる。

広島県出身の有吉さんは、大の広島カープファンとして知られる。

有吉さんがコメントを投稿したXのコメント欄には、鯉党から次のような声が寄せられた。

「カープから出たなんて有吉さんも心配ですね」「今季の若鯉に期待していただけにとても残念です」「氷山の一角だった、とか芋づる式に、なんて続報が無ければいいのですが」「羽月め...これからだったのに」「いやほんまそれ」「他のチームに波及しないことを祈ってます」「そう願いたいですね」「私もそう祈ってます」「増えないといいですね...」

報道によると、羽月容疑者は25年12月16日ごろに国内でエトミデートを若干量使用したという。

エトミデートは、海外で鎮静剤や麻酔導入薬などで使用されている医薬品成分だが、国内では未承認となっている。摂取した際に手足がけいれんするなど健康被害が起こるおそれがあるため、25年5月に厚生労働省によって正式に規制薬物に指定されている。