夫は大相撲の高安...演歌歌手・杜このみ、ファーコートあわせた私服でステキ大絶賛　和服姿と雰囲気変わって

演歌歌手の杜このみさん（36）が2026年1月21日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を披露した。杜さんの夫は大相撲・高安（35）で知られる。

「一目惚れしたファーコートです」

杜さんは「一目惚れしたファーコートです」という、ファーコートコートをあわせたコーデのショット2枚を投稿した。

「暖かいし、手触りが最高でずっと触っていたくなります」「ちなみにスカートもgetしたばかりのお気に入りです」と語っている。また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「＃ootd」や「#私服」も添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ミドル丈のファーコートに、淡いトーンのスカートを着用。ブラウン系のコートの下には、ベージュのハイネックのニットを重ねている。スカートにはダークトーンカラーで花柄があしらわれ、右手には黒のバックを持っている。1枚目の写真では、ハイネックの襟にあごを軽く添えるような仕草で、髪を上げた横顔のショットを見せている。

この投稿には、「フワフワの感じは元気になれますね 」「最強クラスの美人さんだな 」「素敵 あったかそう 」「めちゃめちゃ可愛くて素敵 」「オシャレ＆ゴージャス 」といったコメントが寄せられていた。