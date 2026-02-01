テレ朝「報ステ」安藤萌々アナ、ミニスカゴルフウェアで「同級生12人でコンペ！」　結果は「悔しいぃ～！」

テレビ朝日のアナウンサーで、「報道ステーション」のキャスターを務める安藤萌々さんが2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフのコンペに参加した様子を披露した。安藤さんは大学時代、ゴルフ部主将を務めていたことで知られる。

「グロスで4位でした」

安藤さんは、「先週の初打ちは、同級生12人でコンペ！」と報告し、ティショットを打つ姿やピースサインをする姿など、ゴルフを楽しむ動画を投稿。

そして、「幼馴染たちを相手に絶対に負けられない戦い。。」といい、「しかし！前半はアイアンが巻き気味。バンカーに捕まりまくり...バンカーからホームランは出るわで47...」とつづっていた。

また、「ボギペをはみ出し大焦り。後半は42で、なんとかボギペは切ったものの... ！！グロスで4位でした」と結果を報告し、「悔しいぃ～！練習あるのみ！！」と意気込みをつづっていた。

そして、「最後のカットは前半があまりにも悪くてプランクをする人」と動画の内容について説明している。

インスタグラムに投稿された動画では、白い帽子をかぶり、ボーダーの長袖とフリルデザインのミニ丈スカートを着用。2026年の初ラウンドは納得いくスコアではなかったようで、反省の意味も込めてグリーンサイドでプランクする姿を公開している。