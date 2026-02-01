EXILE・AKIRA、ボーカルTAKAHIROと殴り合いの過去　階段をゴロゴロ転げ落ち...ケンカをとめた人は

2026年1月31日のトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系）に、今や国民的グループに成長したEXILEのAKIRAさんが登場した。AKIRAさんは現在パフォーマーとLDH台湾の社長業も兼任してアジアに活動の場を広げている。

九州男児みたいな男っぽいところがあるTAKAHIRO

台湾での労働事情は日本と違い、MCの加藤浩次さんが「イラッとする時もあるでしょう」と聞くと、AKIRAさんは「こういうご時世でコンプラも厳しいので」と話す。MCの島崎和歌子さんが思わず「AKIRAさんの口から（コンプラ）」と言うと、「僕の存在自体がコンプラなんで」と笑っていた。

AKIRAさんは思い出のひとつとして、21歳の時に初めてHIROさんと会った中目黒の焼き肉屋でのエピソードを話した。AKIRAさんが、ボーカルのTAKAHIROさんと大バトルした思い出があるという。

「当時、お互いプレッシャーを背おいながら、日々生活していたんでしょうね。2人ともたまっているものがあって、帰り際に殴り合いのケンカし始めたんですよ。TAKAHIROはさわやかな顔ですけど、ものすごく九州男児みたいな男っぽいところがあるので。3階にあるその店の階段から下にゴロゴロゴロ落ちるように取っ組みあった。下でもめている時に、2階の雀荘からおばちゃんが出てきて『あんたたちうるさい、いい加減にしなさい』と怒られて静まりかえった。最後は（TAKAHIROさんと）ハグしました」

MCの加藤浩次さんは「1回だけですか」と聞くと、「TAKAHIROとはそれだけです」と答える。島崎さんが「とは？」の部分に目をつけ、他にも大バトルをしたメンバーがいそうなことを問うと、AKIRAさんが「記憶がないんで」と笑いながらかわしていた。