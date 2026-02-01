軍最高幹部の粛清で台湾有事は早まるのか？　「中国軍は完全に『習氏個人の軍』に...」と元陸自幕僚長

中国国内で東アジアの安全保障に影響をもたらしかねない不穏な動きが起きている。2026年2月1日放送の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）は、中国軍最高幹部である、張又侠中央軍事委員会副主席と劉振立・中央軍事委員会委員（参謀長）が「重大な規律違反」の疑いで失脚したことを話題にとりあげた。

習主席にもの申す人がいなくなった

元陸上幕僚長の岩田清文さんによると、張氏は台湾侵攻をめぐりブレーキ役を担ってきた人物でもあることから、習近平国家主席の「台湾統一」の悲願達成のためには家族ぐるみでつきあってきた人物さえも排除していく体質の危険性を指摘した。

岩田さんは、昨年9月、「抗日戦争勝利80周年」を祝う軍事パレードで起きていたある異変に注目する。行進の開始を習近平氏に宣言するのは、軍事作戦を指揮する現場のトップ（上将）なのだが、この時は中将が行っていたという。

岩田さんは「ちょうどこの時に中部戦区の司令官（「上将」）が取り調べを受けていたという報道もあるので、汚職・規律違反そういった調査の対象になっていたためにここでの指揮をとらせなかったということだと思う。習氏にもの申す人がいなくなって、もう完全に『習氏個人の軍』になってしまったと言っても過言ではない」と軍内部の粛清が進んでいたと分析する。