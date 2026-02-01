ザコシ起用の「どん兵衛」新CMの反響大きく　フジパン「本仕込」を忠実再現のなぜ？経緯を聞いた

即席のうどんやそばでお馴染みの日清食品「どん兵衛」の新CMが大きな注目を集めている。俳優・松下由樹さんが出演する、フジパンの人気商品「本仕込」のCMをオマージュしたもので、お笑い芸人・ハリウッドザコシショウさんを起用した。

SNS上では、「インパクトやば笑」「これは反則」などと面白がる声が相次いだ。また、フジパンがオマージュを承諾したことに対しても、「心広すぎて素敵」「懐が深い」などと驚く声が上がっている。日清食品の担当者に、フジパンとのコラボが成立した経緯を聞いた。

ザコシが松下由樹を「誇張モノマネ」

注目を集めているのは、日清食品が2026年1月27日に公開した新CMだ。ザコシショウさんが水色の衣装にショートボブのカツラを被り、自身のネタ「誇張モノマネ」で松下さんをマネながら、「おはよう！」「朝はどん！」と歌っている。

ザコシショウさんが冷蔵庫を開けながら振り返ったり、女の子と一緒にテーブルクロスを広げたり、2人の小学生が庭の外から「もっちり～」と話しかけてきたりする場面も、「本仕込」のCMを再現している。

日清食品がCMをXで公開すると、1月29日20時時点で2100万件以上表示され、14万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな話題になった。ザコシショウさんの「誇張モノマネ」や日清食品の取り組みを面白がる声や、フジパンがオマージュを承諾したことに驚く声が上がっている。

フジパンマーケティング部の担当者は、コラボを受けた理由について、「パンとうどん、同じ"小麦仲間"として協力することで、より多くのお客さまに朝を楽しく迎えていただけると思ったので、コラボを受けました」と説明。

今回のCMの仕上がりに対しては、「完璧な再現度に驚きました。隠れた笑いどころが何度もあり、沼にハマるCMでした」とコメントしている。