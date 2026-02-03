交際9年の人気カップルYouTuber、破局＆活動終了を涙で報告　「これ以上合わせ続けることがお互いの幸せにならない」

チャンネル登録者数74万超の人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、2026年1月31日にYouTubeを更新。破局し、二人での活動を終了することを報告した。

「自分らしく生きやすい未来を選ぶ」

いちろーさんとゆりなさんによるYouTubeチャンネル「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月に開設。25年7月には交際9年を迎えたことを報告していた。その後、9月には、1か月ほど距離を置いていたことを明かし、ゆりなさんが「（いちろーさんの愛が）重ければ重いだけ嬉しい」。いちろーさんが「これからも重くいくね」と話していた。

26年1月31日の動画では、25年をもって破局していたことを発表。二人での活動も終了するとした。ゆりなさんは「私がこれから大切にしたい生き方や、今後求める働き方や生活のスタイルが大きく変わり、それにともなって二人の価値観にも変化が生まれました」と明かした。

これまではその差を埋める努力をしてきたが、「9年間歩み寄ってきたからこそ、これ以上合わせ続けることがお互いの幸せにはならない」と考えるようになった。

その後も話し合いを続け、「ここから先に必要なのは、無理に同じ方向を向くことではなく（中略）それぞれの正解や進みたい道に向かって、自分らしく生きやすい未来を選ぶこと」だという結論に至ったという。