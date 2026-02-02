れいわ候補者「握手にはお気をつけください」投稿に「高市首相やゆ」批判も...本人は「私はなにも言ってないのに」

れいわ新選組所属の八幡愛前衆院議員が2026年2月1日にXに投稿した内容が高市早苗首相をやゆするような内容だとして、波紋を広げている。

「強風の東花園駅でのご取材ありがとうございました！！」

発端となったのは、高市氏が同日朝放送の討論番組「日曜討論」（NHK）を急遽欠席したことだった。

高市氏は欠席の理由について、Xで「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました」と説明。

「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました。 急遽医務官の方に来ていただき、お薬を塗っていただき、しっかりテーピングもしていただきました」と説明していた。

高市氏は午後には遊説に出かける予定だとしており、疑問視する声が寄せられていた。

すると八幡氏は同日夕、【握手にはお気をつけください】との注意喚起を添え、男性と握手する自身の写真を公開した。

写真はジャーナリストの畠山理仁さんとの握手の様子を写したもので、両目をぎゅっとつむり、八幡さんの右手を硬く握る畠山さんと、前傾姿勢で右手を差し出す八幡氏の姿が写っている。

八幡氏は「ジャーナリスト畠山理仁さん、強風の東花園駅でのご取材ありがとうございました！！」とのコメントを添えている。