「30円引」シールのパン→セルフレジだと定価を表示　ローソン、有人レジ利用案内など全店に対応要請

大手コンビニチェーン「ローソン」の店舗で、割引シールを貼ったパンをセルフレジに持ち込んだところ、レジ画面に定価が表示されてしまった――こんな体験談がX上で投稿された。

実は、有人レジ対応の商品だったが、そのことを知らせる店内掲示はなかった模様だ。ローソンの広報部は、有人レジ利用を案内するPOPを店内に設置するほか、セルフレジで対応できる売価変更登録をすることを全店に要請したことを取材に明らかにした。

割引用のバーコードを貼らない商品は有人レジ対応

「税込価格より30円引」。こう印刷された黄色いシールが、チョコクロワッサン商品のパッケージに貼ってある。

商品の定価は、税込200円のため、割り引けば、170円の計算だ。しかし、後ろに見えるセルフレジの画面では、定価の200円が合計金額に表示されていた。

この写真は、「Android信者!」さん（＠haru3980）が2026年1月28日、Xで投稿した。

投稿者は、「こういう割引商品ってセルフレジでやると割引にならないのなんなん」と疑問をぶつけ、「気づかなかったら定価で買ってまうやん」と不満を漏らした。

この投稿は、7000件以上の「いいね」が集まり、様々な意見が寄せられている。まとめサイトも取り上げるなど、関心が高まっている。

投稿者は29日、J-CASTニュースの取材に応じ、商品のパンには、割引用のバーコードは貼られていなかったと明らかにした。セルフレジで割引が適用されなかったことから、有人レジに並んで店員に割引適用してもらったという。

割引はセルフレジではできないなどと注意喚起する店内掲示があったかについては、もう一度店に行って確認したものの見つけられなかったとした。投稿者は、「例えpopに注意書きがあったとしても、それが目立つ場所(目に入り易い場所)に無いと全く意味はないと思いました」と意見を述べた。

投稿者がパンを買ったローソン店舗の店長は30日、取材に対し、割引用のバーコードを貼る商品と貼らない商品があり、貼らないものは有人レジで割り引くことにしていたと明らかにした。