BOØWYのドラマー、高市首相のドラム動画を罵倒　「舐めんなよ」「ポンコツ！！」

ロックバンド・BOØWY（1988年解散）のドラマー、高橋まことさんが2026年2月4日にXで、高市早苗首相が韓国の李在明大統領とドラムセッションした動画に対し、怒りをあらわにした。

「パフォーマンスとは言えなんだこれ！？」

過去にバンドでドラムを担当していたことで知られる高市氏。1月13日には、来日した李大統領と奈良市内のホテルで会談したあと、高市首相側がサプライズでドラム演奏を準備し、ふたりでアニメ映画「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」やBTSの「Dynamite」を演奏したと報じられた。

また、演奏動画は首相官邸SNSなどで公開され、「ドラム外交」として日韓から反響が集まっていた。

高橋さんは高市首相と李大統領のドラムセッション動画を引用し、「ドラマーから一言！！ドラム舐めんなよ」と不快感を示した。

また、「パフォーマンスとは言えなんだこれ！？なんだこれ！？」と怒りをあらわにし、最後には「ポンコツ！！」と罵倒をつづっていた。