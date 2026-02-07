「観光に 来たはずなのに カフェはしご」「文字読めず フォント拡大 まだたりぬ」　衰えや老い吹き飛ばせ「フレイル川柳」

歳とともに体力、気力が低下した状態を指す「フレイル」。2026年2月6日の情報番組「ひるおび」（TBS系）はそんな「衰え」や「老い」を吹き飛ばそうとフレイル川柳を特集した。







「目覚めよし 本番中に 眠くなる」と出演者

フレイルの具体的症状として疲労・倦怠感、食欲不振、記憶力低下などがあるが、漢方薬メーカーのツムラがフレイルを広く知ってもらうために始めたのが「フレイル川柳」だ。

約3万2000作品の応募の中からグランプリに輝いた作品が、

「観光に 来たはずなのに カフェはしご」

番組では街の人や関係者に、即興でフレイル川柳を詠んでもらった。50代男性は

「文字読めず フォント拡大 まだたりぬ」

MCの恵俊彰さんは「わかるな～」と同感する。ひるおびの気象コーナーで解説を担当する気象予報士の森朗さんは、

「目覚めよし 本番中に 眠くなる」

を詠んでスタジオは大爆笑。

コメンテーターの中川翔子さんは、

「双子抱き スクワットして HPゼロ」。

HPはキャラクターの体力・生命力をさすゲーム用語である。「スクワットすると疲れが3～4日続いてなかなか回復しないです」と体力の衰えにしょこたんも辟易ぎみだ。